​Carnaval/São Vicente: Desfile oficial inaugurado por Estrela do Mar e encerrado por Cruzeiros do Norte

Os desfiles oficiais do Carnaval 2024, no Mindelo, terão como primeiro grupo a desfilar o Estrela do Mar, que vai ser seguido por Flores do Mindelo, Monte Sossego e por último Cruzeiros do Norte.

A ordem de saída foi ditada na noite de sexta-feira, 19, em sorteio realizado no evento da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOG-SV), que teve como palco a Praça Dom Luís, centro da cidade do Mindelo.

De acordo com o veredicto, o Estrela do Mar tem como horário para desfile 19:00, seguido de Flores do Mindelo, 19:30, Monte Sossego, 20:00, e Cruzeiros do Norte, 20:30.

O grupo que inaugura deverá levar para o “sambódromo” o samba-enredo “EDM, Je t’aime”, do carnavalesco Emanuel Ribeiro, e tem como principais destaques a rainha de bateria Mila Diogo, mestre-sala Ske Évora e porta bandeira Mirna Chantre.

Flores do Mindelo, que entra na avenida em segundo lugar, deve apresentar o tema “O baralho – os jogos são só do baralho? Vamos jogar com alegria e fair-play”, sob proposta de Nelson Soares Monteiro e ilustrado em três carros alegóricos e nas figuras de destaque, a rainha de bateria Leidy Silveira, a porta-bandeira Ineida Fortes e no mestre-sala Rivan Fortes.

Actual detentor do título, Monte Sossego entra em terceiro lugar com o tema-enredo “Genetica.cv” dos carnavalescos João Brito e Valdir Brito, e que vai ganhar corpo com 1500 foliões e 140 ritmistas.

Por último, Cruzeiros do Norte aposta na vitória com o enredo “Dona Matemática Governa o Mundo e Rebola no Carnaval”, de Fernando “Noya” Morais. O grupo pretende trazer três carros alegóricos e “muitas surpresas”.