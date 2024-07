Festival Baía das Gatas marcado para 15 a 18 de Agosto

O festival de música da Baía das Gatas, que celebra este ano o 40º aniversário, acontece durante quatro dias, de 15 a 18 de Agosto, anunciou a Câmara Municipal de São Vicente.

O evento musical já tem data, mas ainda não foi divulgado o cartaz, segundo publicação da edilidade na sua página oficial numa das redes sociais.

“Prepara-te para quatro dias de música, cultura e o tradicional convívio que é característico do nosso festival”, lê-se na publicação.

O incentivo para a participação também já havia sido feito pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, no rescaldo da 39ª edição, que garantiu que o festival de 2024 vai ser “especial, diferente e mais forte” e com uma “comemoração ímpar”.

Este evento, que foi o primeiro do tipo realizado em Cabo Verde, costuma levar milhares de pessoas, residentes, emigrantes e turistas, à estância balnear da Baía das Gatas.

Realizado anualmente desde a sua primeira edição no dia 18 de Agosto de 1984, apenas em 1995 não se realizou, devido a uma epidemia de cólera que assolou Cabo Verde e depois em 2021 e 2022 aconteceu em formato híbrido, presencial para poucas pessoas e com transmissão via internet, no centro da cidade do Mindelo, devido à pandemia da covid-19.

A Câmara Municipal de São Vicente, que organiza o evento, reserva anualmente uma verba de 15 mil contos no orçamento municipal para fazer face às despesas com a logística, viagens e cachês de artistas, contando também com parceiros e patrocinadores que financiam a maior parte dos gastos.