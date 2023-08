Chegou o Festival

39ª Baía das Gatas acontece já este fim-de-semana, em São Vicente. Contamos-lhe tudo.

Com uma homenagem a Bana, a 39ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas arranca esta sexta-feira. Cumprindo a tradição, durante três dias, de 11 a 13 de Agosto, o areal da Baía será local de destino para milhares de são-vicentinos e muitos outros visitantes.

A brasileira Paula Fernandes, o reggae-man Alborosie ou o rapper Xamã são alguns dos destaques do cartaz de 2023 (ver caixa).

Sobre o tributo a Bana (1932-2013), Janísio da Cruz Neves, vereador da Cultura, da Câmara Municipal de São Vicente (CMSV), explica que o propósito é reunir vozes de artistas que trabalharam com a lendária voz da morna, falecido há uma década.

“É uma valorização da música cabo-verdiana. Como sabemos, o festival começou como uma brincadeira entre amigos e músicos nacionais. Com o passar do tempo é que houve esta internacionalização”, explica o autarca.

Leonel Almeida, Dany Silva e Jenifer Solidade, acompanhados pela Banda Monte Cara, serão os responsáveis pela homenagem.

A organização, a cargo da CMSV, prevê um investimento global entre os 40 e os 50 mil contos, a ser executado através de receitas próprias, patrocínios de empresas e outros apoios. Janísio da Cruz Neves admite que o festival “não é lucrativo” e conta com o envolvimento de todos para um evento feito “para as pessoas”.

“O ano passado, já foi um enorme desafio fazer o festival. Temos na organização alguns parceiros, não tantos quanto queríamos, para viabilizar o projecto Baía das Gatas. Sabemos que o festival não é lucrativo, não é um festival que dá fundos à Câmara Municipal, precisamos de muitos parceiros para a sua realização, porque é um enorme esforço económico para o município”, observa.

Novidade é o palco secundário, para sets de Djs entre actuações no palco principal.

“É um palco que terá a função de evitar a dispersão das pessoas. Muitas vezes, as pessoas vão à Baía não só pela música, também para a convivência. O palco Djs é para manter as pessoas ligadas ao festival. Muitas vezes, com algum atraso no decorrer do festival, as pessoas dispersam e até podem ir para casa. Este ano, vamos tentar manter as pessoas no recinto”, avança o vereador da cultura.

O mesmo palco 2 terá música já esta quinta-feira, em jeito de antecâmara do festival, um ‘dia zero’ que ajudará a marcar o ritmo.

A organização também assume o compromisso de tentar reduzir ao máximo os habituais atrasos, decorrentes do início tardio das actuações e longos intervalos entre grupos.

Também há novidades logísticas, com mais espaço para saídas de emergência e melhor controlo de acesso de viaturas ao perímetro do areal. As casas de banho foram deslocalizadas do centro do recinto.

Todos os lotes de terreno, para montagem de negócios provisórios, foram vendidos, com a câmara a prometer novidades ao nível das tradicionais barracas.





Cartaz Baía das Gatas 2023

Sexta-feira, 11 (21h00)

Tributo a Bana, com Banda Monte Cara, Leonel Almeida, Dany Silva e Jenifer Solidade

Zé Delgado & Friends

Josslyn

Nelson Freitas

Alborosie & Shengen Clan





Sábado, 12 (21h00)

Carnaval de São Vicente, com Edson Oliveira, Gai Dias, Constantino Cardoso, Anísio Rodrigues

Paula Fernandes

Dynamo

Xamã

Deejay Telio





Domingo, 13 (18h30)

Ceuzany

Dino d’Santiago

Protoje

Plutonio

Yuran Beatz, Ary Beatz & MC Acondize

*com Lourdes Fortes, Rádio Morabeza

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1132 de 9 de Agosto de 2023.