​Dynamo vai actuar nos Festivais de Baía das Gatas e Praia de Cruz

O cantor e compositor cabo-verdiano, Dynamo, natural da ilha do Sal, vai actuar nos Festivais Baía das Gatas, em São Vicente, e Praia de Cruz, na ilha da Boa Vista.

Dynamo estará em Mindelo e é um dos nomes no cartaz da 39ª edição da Baía das Gatas, marcado para este fim-de-semana, e que homenageia Bana, o “Rei da Morna”.

Uma semana depois, o cantor salense vai actuar, pela primeira vez, acompanhado da sua banda ao vivo, no palco do Festival de Praia de Cruz. Sob o lema "Diversidades que nos unem", o festival acontece nos dias 18 e 19 deste mês, na ilha da Boa Vista.

Segundo nota enviada às redacções, o cantor e produtor residente em Portugal promete levar ao rubro o público da Boa Vista, com muitas surpresas em palco a serem preparadas para o seu espectáculo, com banda ao vivo.

O dono da Beat Drop Music, que acaba de agenciar o jovem cantor Dwayne, lançou, há apenas uma semana, o tema “SABI”, que conta com a colaboração da cantora Irina Barros, e que quebra um jejum de lançamentos originais do Dynamo, de cerca de oito meses.

Dynamo conta com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e mais de 30 milhões de visualizações nas suas músicas no YouTube, sendo hoje uma das referências da nova geração de músicos em Cabo Verde e entre as comunidades PALOP espalhadas pelo mundo.