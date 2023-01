2022, o ano da realização da maioria das actividades culturais

O ano de 2022 que já está a chegar ao fim fica marcado pela retoma (presencial) das actividades culturais, que estavam limitadas, devido à pandemia da COVID-19. Contudo, nem todas tiveram ainda lugar, como foi o caso do esperado Kriol Jazz Festival e do Carnaval. No mês de Dezembro chegou a Cabo Verde o documentário “Cesária Évora”, da realizadora portuguesa Ana Sofia Fonseca. O filme teve sete sessões nas ilhas de São Vicente, Santo Antão e Santiago. A modelo cabo-verdiana, Stephany Amado foi eleita Rainha Continental (África) e recebeu a faixa de Primeira Dama de Miss Internacional 2022, num evento que aconteceu no Japão.

A cimboa, o instrumento musical monocórdico mais antigo em Cabo Verde, trazida “provavelmente” pelos escravos africanos, no decurso do tráfico negreiro, foi elevada à categoria de Património Cultural Imaterial de salvaguarda urgente.

Na mesma linha, o género musical da ilha do Fogo, Talaia Baxu, foi elevado a Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal.

Já o Dia Nacional da Morna foi celebrado este ano, um pouco em todas as ilhas do arquipélago, com destaque para a serenata que foi realizada nas cidades da Praia e do Mindelo.

Este ano, foi assinalado o primeiro aniversário do Dia Nacional do Batuku. A data foi instituída no ano passado (2021), numa sessão parlamentar legislativa em que a proposta foi aprovada por unanimidade pelos deputados. E para assinalar a data foi realizado o primeiro Festival Internacional do Batuku, na Cidade da Praia, que contou com a participação de grupos nacionais e da nossa comunidade na diáspora.

A reabilitação e a ampliação do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) marcou o ano cultural de 2022. O edifício original, a antiga casa do senador Vera-Cruz, liga-se a um segundo espaço, construído de raiz a partir do projecto do gabinete de arquitectura Ramos Castellano. A fachada icónica, idealizada em parceria com o compositor Vasco Martins, e na qual se esconde uma pauta musical, é a marca do ‘novo’ CNAD. Com autonomia financeira, administrativa e patrimonial, o CNAD terá programação própria, pensada à distância de vários meses.

Depois de reabilitado e ampliado, o CNAD foi vencedor na categoria Edifícios, na 5ª edição do Prémio Nacional de Arquitetura. A cerimónia de entrega do prémio aconteceu no mês de Novembro passado, na cidade de Tarrafal de Santiago.

A 7ª edição da URDI- Feira de Artesanato e Design de Cabo Verde aconteceu este ano, sob o signo da “Tradição Oral – Cultura Imaterial” na Praça Nova. Paul e Boa Vista foram os municípios que estiveram em destaque nesta edição.

Festivais

Na música, o Atlantic Music Expo (AME) regressou este ano. A 8ª edição aconteceu nas cidades da Praia e do Mindelo, pela primeira vez, com alguns dos eventos habituais à volta da música como conferências, workshops, one on one meetings, showcases, daycase e feira de stands somente na capital do país.

Os Cabo Verde Music Expo voltaram a premiar a música e os artistas cabo-verdianos, numa gala realizada na Cidade da Praia.

A 8ª edição do festival de música Mornajazz aconteceu, na Avenida Capitão Ambrósio, na zona de Ribeira Bote, em São Vicente, após dois anos de interregno devido à pandemia da COVID-19.

A 9ª edição do Morna Fest foi realizada, este ano, pela primeira vez em São Nicolau e no Fogo, para além da cidade da Praia e São Vicente.

A praia de São Francisco acolheu, este ano, a primeira edição do Festival Electrónico que contou com a participação de vários DJs nacionais e internacionais.

No teatro foi realizada a 28ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo - Mindelact 2022, que arrancou com o espectáculo “Pantera”, da companhia de dança Clara Andermatt, em homenagem ao músico e compositor Orlando Pantera.

A 6ª edição do Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI) contou com nove espectáculos, sendo seis em estreia. Esta edição acontece sob o lema “Contra Mar e Vento”. Realizado pela Companhia de Teatro Fladu Fla, este festival foi orçado em mais de oito mil contos. Além dos nacionais, o festival contou com a participação de grupos de países como Portugal, Brasil, Angola e Marrocos.

O Festival Nacional de Teatro, SalEncena, celebrou o décimo aniversário com a apresentação de “grandes peças teatrais”, se exibindo em três palcos, nos Espargos e em Santa Maria.

O grupo teatral Juventude em Marcha completou 38 anos de existência e celebraram a data com várias actividades que começaram com espectáculos em Santo Antão e terminaram com uma digressão pela Europa.

A peça de teatro “Provavelmente Saramago”, um solo inédito interpretado por Vinícius Piedade, estreou em Cabo Verde. A peça estreou em Cabo Verde por ocasião das comemorações oficiais do centenário do nascimento do escritor José Saramago, promovidas pela Fundação Saramago em Lisboa, e com o apoio do Centro Cultural Português na Praia.

O município da Ribeira Grande de Santiago (Cidade Velha) acolheu a V Gala do Prémio Nacional de Publicidade (PNP), um evento que anualmente reúne e distingue os profissionais desta área.

Na literatura, a Academia Cabo-verdiana de Letras (ACL) realizou, na Cidade da Praia, um Encontro Internacional de Escritoras, onde homenagearam a escritora Dina Salústio, por ocasião do seu aniversário.

O documentário “Cesária Évora”, da realizadora portuguesa Ana Sofia Fonseca, chegou a Cabo Verde, este mês de Dezembro, para sete sessões, sendo três em São Vicente, uma em Santo Antão e três na Cidade da Praia. O documentário “Cesária Évora” já venceu o Prémio Público no Festival Indie Lisboa, em Maio deste ano. Foi também selecção oficial no Festival SXSW, em Austin, nos Estados Unidos, e menção especial no Festival de Cracóvia. Realizado entre Portugal, França e Cabo Verde, o documentário é dedicado à artista cabo-verdiana, falecida a 17 de Dezembro de 2011, que se tornou num dos maiores nomes da World Music.

Na literatura, o escritor cabo-verdiano José Joaquim Cabral foi distinguido pelo romance “Destino Aziago”, com o Prémio Literário Arnaldo França, atribuído pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, com a Imprensa Nacional de Cabo Verde.

O poeta José Luiz Tavares, com a obra «Perder o Pio a Emendar a Morte”, venceu o prémio Ulysses 2022, atribuído pela editora The Poetry and Dragons Society e The World Poetry Movement Portugal, anunciou o autor. Esta é a segunda distinção concedida ao poeta cabo-verdiano este ano em Portugal. O mesmo já tinha sido agraciado em Outubro com a Bolsa de Criação da Fundação Eça de Queirós

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) anunciou que foram seleccionados 34 projectos musicais, no valor total de 6.358 mil escudos, que são abrangidos pelo Edital Resgate e Promoção da Música Tradicional, destinado a apoiar artistas, grupos e criativos nacionais residentes em Cabo Verde, na gravação de singles e videoclipes.

Na dança, a Companhia de Dança Raiz di Polon fez, na Cidade da Praia, a estreia da peça “Nha Fado, Meu Destino”, interpretada e criada pelo bailarino Mano Preto. A peça que teve ante-estreia, no espaço ALAIM, no Mindelo, no passado mês de Outubro, foi trabalhada pelo bailarino Mano Preto, numa residência artística que aconteceu nas cidades de Elvas e Lisboa, em Portugal, no ano passado (2021).

Cinema

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) entregou obras cinematográficas e audiovisuais ao Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde no intuito de sensibilizar os fazedores do cinema para mais contribuições ao arquivo nacional. As obras entregues são de cinco realizadores nomeadamente de Mário Benvindo Cabral, Júlio Silvão, Mário Almeida, Abel Monteiro e Ercie Chantre.

A 2ª edição do Djarfogo International Film Festival (DIFF) que aconteceu na ilha do Fogo teve 125 filmes dentro da programação, mas somente 25 filmes estiveram em competição. Esta edição teve a sua pré-estreia na Cidade da Praia.

O conceituado cineasta Abderrahmane Sissako esteve de passagem por São Vicente e Santo Antão para rodar “A Colina Perfumada”. O novo filme, que sucede a “Timbuktu” (nomeado para o Óscar de melhor filme em língua estrangeira, em 2015), conta com produção executiva em Cabo Verde de Natasha Craveiro, da Korikaxoru Films, Lda.

O filme “Boita e Raboita des Mundo” é o novo trabalho cinematográfico da Tikai Produções e Eventos. A sua estreia aconteceu no município de São Salvador do Mundo. O filme já foi apresentado na Cidade de Assomada e no dia 1º de Janeiro de 2023 chega à Cidade da Praia.

Espectáculos

O espectáculo “Pantera”, uma criação de Clara Andermatt e João Lucas foi apresentado nas cidades da Praia e do Mindelo. Este espectáculo que é uma homenagem ao músico e compositor Orlando Pantera conta com intérpretes como Avelino Chantre (Avê), Bruno Amarante (Djam Neguin), Diogo Picão Oliveira, Domingos Sá (Kabum), Jorge Almeida, José Cardoso (Zeca), Nickita Bulú e Sócrates Napoleão, com participação especial da cantora Mayra Andrade. Pantera, uma criação de Clara Andermatt e João Lucas, é uma produção de ACCCA – Companhia Clara Andermatt. Esta criação conta com a coprodução do Centro Cultural de Belém, Teatro Municipal do Porto, Cine Teatro Louletano, Cine-Teatro Avenida, Teatro José Lúcio da Silva, 23 Milhas – Ílhavo.

Na moda, o cabo-verdiano Carlos Lopes tem-se destacado enquanto modelo, actor e também influenciador, nos palcos da Inglaterra, onde reside actualmente, e pretende elevar o nome de Cabo Verde através das suas representações.

A modelo cabo-verdiana, Alécia Morais abriu o desfile de Alta Moda de Dolce & Gabanna em Miami.

Na arte, os nossos artistas plásticos estiveram pelo país e no mundo a apresentar os seus trabalhos.

Na música, assistimos a vários lançamentos de álbuns, singles, videoclipes, concertos musicais de celebração dos anos de carreira artística e festivais de música em quase todos os municípios do país.

Óbitos

Este ano faleceu a cantora Titina Rodrigues, em Portugal, vítima de doença prolongada. Titina Rodrigues cantou músicas de alguns dos maiores compositores cabo-verdianos, como B.Leza, Manuel d’Novas, entre outros, e deixa como legado “interpretações magistrais” que perdurarão na memória de todos os amantes da morna, Património Imaterial da Humanidade.

Tadeu Manuel Fontes, mais conhecido por Sana Peppers foi artista, cómico e “entertainer”, referenciado como mentor do rock cabo-verdiano, faleceu na Cidade da Praia, aos 71 anos, vítima de doença prolongada.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1100 de 28 de Dezembro de 2022.