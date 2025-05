​Lisboa recebe lançamento de "Falucho", novo livro de Brito-Semedo

O livro “Falucho” do escritor Manuel Brito-Semedo será lançado esta sexta-feira, 16, pelas 18h00, no Grémio Literário de Lisboa, sito na Rua Ivens, 37, na Baixa-Chiado. A apresentação da obra estará a cargo do escritor e ensaísta Joaquim Saial, reconhecido pelo seu trabalho de investigação sobre as literaturas lusófonas.

Segundo o autor, Falucho é uma celebração da memória e da identidade marítima cabo-verdiana. “Inspirado na embarcação tradicional que durante séculos ligou as ilhas e projectou Cabo Verde para o mundo, este livro reúne textos literários e ensaísticos que cruzam vivência pessoal, história naval e património cultural”, relata. Brito-Semedo frisa que, mais do que um mero exercício de evocação nostálgica, Falucho propõe uma leitura crítica da travessia cabo-verdiana, destacando o papel simbólico do mar e dos barcos na formação de uma identidade crioula atlântica. "A obra articula imagens, afectos e saberes ancestrais, num gesto de preservação e transmissão intergeracional". Para o autor, este lançamento representa uma oportunidade de encontro entre culturas e gerações, num espaço simbólico como o Grémio Literário. “Convida-se a comunidade cabo-verdiana, os leitores de literatura lusófona, académicos, estudantes e amantes do mar e da memória a participarem neste momento especial”. Manuel Brito-Semedo, natural de São Vicente, é antropólogo, professor universitário, ensaísta e figura incontornável da vida cultural cabo-verdiana. Doutorado pela Universidade Nova de Lisboa, tem uma vasta obra publicada nos domínios da antropologia, literatura e crítica cultural. Autor de títulos como Ilhas Crioulas, Porto Memória, Esquina do Tempo e Morna - Música Rainha di Nôs Terra, Brito-Semedo é também colaborador regular da imprensa cabo-verdiana e membro da Academia das Ciências e Humanidades de Cabo Verde.

