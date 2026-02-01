​Cabo Verde acolhe ciclo de residências artísticas e exposições

As ilhas do Fogo, Brava, Maio e Santo Antão acolhem, a partir deste mês, um novo ciclo de criação artística e educação cultural promovido pelo Centrum Sete Sóis Sete Luas, com apoio do Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

A iniciativa, segundo uma nota enviada, inclui ainda próxima inauguração das exposições resultantes das residências artísticas realizadas nos centros culturais nessas ilhas.

A abertura acontece nesta segunda-feira, 2, na Brava e contará com a presença do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, e do Diretor do Festival, Marco Abbondanza, afirmando o papel central da cultura no desenvolvimento humano, social e educativo do país.

Estas iniciativas decorrem no âmbito do protocolo assinado entre o Governo e o Festival Sete Sóis Sete Luas, dedicado à animação cultural dos Centrum Sete Sóis da Brava, São Filipe, Maio e Ribeira Grande de Santo Antão.

As residências artísticas, conforme a mesma fonte, representam as primeiras acções concretas deste acordo, garantindo uma presença contínua da arte e da criação nos territórios.

As residências envolveram crianças e jovens das escolas, que participaram em laboratórios criativos orientados por importantes artistas cabo-verdianos, promovendo expressão artística, pensamento criativo e contacto directo com a arte contemporânea.

Esta acção cultural tem como objectivo de unir ilhas, escolas, artistas e comunidades, reforçando a cultura como espaço de encontro, aprendizagem e construção do futuro.

A previsão é de envolver nas oficinas de arte realizadas na Brava, no Fogo, no Maio e na Ribeira Grande de Santo Antão, no primeiro semestre de 2026, mais de 800 alunos das escolas destas ilhas.





Programação

Ilha Brava

Tutu Sousa inaugura esta segunda-feira, 2, a exposição “Ventanias”, com a residência artística e laboratórios, até 5 de Fevereiro.

O artista plástico Zelito realiza exposição a 20 de Março, com residência e laboratórios de 16 a 21 de Março. As inaugurações contaram com animação musical da Brava 7 Luas Band e degustação de sabores locais.





Ilha do Maio

A artista plástica Leomar irá inaugurar a exposição “Colorir as Ilhas”, a 28 de Fevereiro, com laboratórios escolares de 24 a 28 de Fevereiro.

Já Trust vai realizar a exposição “Elixir”, a 2 de Maio, com laboratórios de 1 a 8 de Maio. Haverá música ao vivo com a Banda 7 Sóis e degustação de sabores da chef Su.





Ribeira Grande – Santo Antão

O artista plástico Trust tem agendada a inauguração da exposição “Elixir” a 7 de Fevereiro, com laboratórios de 3 a 7 de Fevereiro. No dia 9 de Maio, Zelito irá inaugurar a exposição, com laboratórios de 3 a 10 de Maio. Haverá música ao vivo com a Santo Antão 7 Sóis Band e degustação de sabores locais.





São Filipe – Fogo

O artista plástico Jairson Lima realiza exposição a 13 de Março, com laboratórios de 8 a 14 de Março.

No mês de Abril, a artista plástica Leomar fará a inauguração da exposição “Colorir as Ilhas”, com laboratórios de 20 a 27 de Abril. A animação musical estará a cargo da Banda 7 Sóis do Fogo e haverá degustação de pratos da chef Marina.