​Leroy Pinto actua no Centro Cultural de Cabo Verde em Portugal

O cantor e compositor cabo-verdiano Leroy Pinto estará num concerto, no dia 20 deste mês, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa (Portugal), no âmbito do “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória".

Segundo uma nota da embaixada de Cabo Verde em Portugal, “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória” é um projecto musical cuja finalidade é apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP e dar a conhecer ao público a música destes países. “Mensalmente, um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia”.

A mesma fonte explica que o artista não recebe cachê, mas o valor da entrada paga pelo público é-lhe entregue directamente, sem a intermediação ou intervenção de qualquer agência de representação.

A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite do CCCV dirigido directamente ao artista ou através de manifestação deste junto do CCCV.

Natural de Tarrafal de São Nicolau, Leroy Pinto está ligado à música desde muito jovem através da igreja. Iniciou oficialmente o seu percurso artístico em 2010, com a gravação do seu primeiro single.

Entre 2011 e 2012, lançou várias faixas, dedicando-se depois à composição e a actuações locais que contribuíram para o desenvolvimento das suas capacidades vocais.

Em 2013, foi convidado para abrir o Festival Praia Tedja, na sua ilha natal, e integrou uma banda local, actuando em diversos bares e restaurantes do Tarrafal. Em 2014, mudou-se para a Cidade da Praia, onde continuou a construir o seu percurso artístico.

O ano de 2015 marcou a sua carreira ao representar Cabo Verde na VII Bienal dos Jovens Criadores da CPLP, em Moçambique. Nesse mesmo ano, actuou na Assembleia Nacional durante as celebrações do Dia Mundial da Juventude, participou novamente no Festival Praia Tedja e representou São Nicolau no Festival de Morna, em São Domingos.

A partir de 2016, começou a consolidar o seu espaço na cena musical da capital cabo-verdiana. Em 2018, lançou a sua primeira música com videoclipe, entrando numa nova fase da sua trajectória. Em 2023, destacou-se pela colaboração em palco com a cantora Cuca Roseta.

Em 2024, iniciou o seu primeiro grande projecto musical, o álbum “Sonho”, composto por oito faixas inspiradas no seu percurso e nas suas vivências. Em 2025, já conta com três músicas do álbum lançadas com videoclipe e com uma participação no Atlantic Music Expo (AME).