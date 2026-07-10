São Vicente: Governo vai subsidiar cada grupo com três mil contos e doar sede à Ligoc-SV

O ministro da Cultura anunciou esta quinta-feira que o Governo vai atribuir três mil contos a cada grupo oficial do Carnaval de São Vicente e disponibilizar uma sede à Liga dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (Ligoc-SV).

O anúncio do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, do Desporto e da Juventude, António Sequeira Duarte, foi feito após reunir-se com os representantes dos grupos oficiais carnavalescos, durante o qual o governante apresentou as medidas que o executivo pretende implementar para reforçar o apoio àquela que considerou ser “a maior manifestação cultural do País”.

Segundo António Sequeira Duarte, o compromisso assumido pelo primeiro-ministro durante a campanha eleitoral de duplicar o subsídio atribuído aos grupos oficiais será concretizado já na preparação do Carnaval de 2027.

"Cada agremiação vai receber três milhões de escudos, faseados em três tranches, a serem transferidas nas primeiras quinzenas de Setembro, Novembro e Janeiro", precisou, explicando que o pagamento faseado permitirá aos grupos maior capacidade de planificação financeira e melhores condições para a preparação dos desfiles.

Outra medida anunciada foi a atribuição de uma sede própria à Ligoc-SV, que passará a funcionar na Escola Humberto Duarte Fonseca, na zona da Torrada, espaço onde actualmente não decorrem actividades lectivas.

Segundo o governante, a disponibilização de uma sede representa um “compromisso do Governo para dotar os grupos de um espaço comum onde possam desenvolver diversas actividades ligadas à organização do Carnaval”.

António Sequeira Duarte adiantou ainda que o executivo pretende desburocratizar a Lei do Mecenato, tornando-a mais acessível e atractiva para o sector privado, através de incentivos fiscais que estimulem as empresas a apoiarem as actividades culturais.

"O empresariado também beneficia com o Carnaval, seja na hotelaria, restauração, transportes ou comércio. Por isso, faz sentido criar condições para aumentar o investimento privado nesta manifestação cultural", sustentou.

Relativamente aos estaleiros, uma das principais reivindicações dos grupos, o ministro reconheceu as dificuldades existentes e assegurou que o Governo pretende avançar para uma solução definitiva.

Mas admitiu que, enquanto isso não acontecer, “serão criadas soluções intermédias para melhorar as condições de produção”.

Segundo explicou, “os actuais espaços carecem de infra-estruturas básicas, como piso adequado, cobertura, vedação, electricidade, água e condições de salubridade”, situação que considerou “incompatível com a dimensão do Carnaval de São Vicente”.

Questionado sobre a garantia de participação de todos os grupos no desfile de 2027, o governante afirmou que o Governo não pode assegurar esse cenário, por se tratar de uma actividade cuja organização é da responsabilidade municipal.

Ainda assim, garantiu que “o executivo cumprirá todos os compromissos assumidos para criar melhores condições ao Carnaval”, incluindo “o reforço do financiamento, a disponibilização de espaços e a melhoria do enquadramento legal para o mecenato cultural”.

O governante revelou, igualmente, que o Governo admite incluir um Museu do Carnaval na nova política museológica nacional, defendendo que a preservação da memória dessa manifestação cultural deverá ser articulada com as agremiações e a Câmara Municipal de São Vicente.