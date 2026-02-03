​São Vicente recebe a estreia da série "Estrela de Rainha" da Unitel T +

A série “Estrela de Rainha” tem sua estreia programada para esta sexta-feira, dia 6, em São Vicente, enquanto a antestreia ocorrerá nesta quarta-feira, dia 4. É uma produção da Unitel T +, que conta a história e o dia-a-dia de quatro rainhas de bateria do Carnaval de São Vicente.

Numa nota enviada, a Unitel T+ informa que a série foi gravada em 2024 e acompanha histórias de vida que não se veem nos desfiles, através das protagonistas Jéssica Lopes (Samba Tropical), Leidy Silveira (Flores do Mindelo), Andreia “Brodjinha” Gomes (Cruzeiros do Norte) e Milla Diogo (Estrela do Mar).

Nesta produção, as quatro protagonistas da série abrem as portas da sua intimidade para revelar o outro lado do Carnaval: a preparação silenciosa, os sacrifícios pessoais e o peso da responsabilidade de representar os seus grupos na disputa pelo título de Melhor Rainha de Bateria do Carnaval de São Vicente.

A mesma fonte explica que, mais do que uma celebração do espectáculo da avenida, “Estrela de Rainha”revela percursos de vida, desafios superados e o apoio fundamental da família e da comunidade.

Composto por quatro episódios de 20 minutos cada, o documentário traça um retrato íntimo e inspirador de mulheres que transformam o Carnaval num espaço de afirmação, resistência e expressão cultural, elevando o papel da rainha de bateria a muito mais do que um título: um verdadeiro símbolo da alma do Carnaval de São Vicente.

A anteestreia está marcada para esta quarta-feira, 4, com a presença das protagonistas, e a estreia oficial terá lugar na sexta-feira, 6, no Auditório da UNICV – FAED, às 18 horas.

A estreia na sexta-feira tem entrada livre, mediante levantamento do bilhete, nas lojas Unitel T + em São Vicente.

Com este trabalho, a Unitel T + conta que ao longo dos seus 18 anos no mercado cabo-verdiano, tem vindo a afirmar-se como uma empresa fortemente comprometida com o desenvolvimento social, apostando em diversos setores e contribuindo para a melhoria contínua da qualidade das suas prestações em prol da sociedade civil.

“A cultura constitui um dos pilares fundamentais da atuação da Unitel T +, estando presente no apoio e promoção dos grandes eventos e das mais relevantes expressões culturais de Cabo Verde, enquanto instrumentos de valorização da identidade nacional e de projeção do país”, destaca.

Neste contexto, disse que tem assumido uma forte aposta na promoção do Carnaval, com particular destaque para o Carnaval de São Vicente, reconhecendo o valor desta manifestação cultural enquanto elemento estratégico na dinamização do turismo e na afirmação cultural de Cabo Verde.

E que neste âmbito decidiu apostar na produção do documentário “Estrela de Rainha”.