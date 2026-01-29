Grupos oficiais de Carnaval de São Vicente já receberam os financiamentos do Governo

O Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), já disponibilizou aos grupos oficiais do Carnaval de São Vicente a totalidade do financiamento. A informação foi avançada esta quinta-feira, 29, pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, numa publicação nas redes sociais.

Segundo o Ministério da Cultura, a primeira tranche foi entregue no final de Outubro e início de Novembro, e a segunda na terceira semana de Janeiro do corrente ano.

A mesma fonte acrescentou que o financiamento foi disponibilizado de forma antecipada, atendendo a uma reivindicação antiga dos grupos oficiais.

Para acompanhar os preparativos, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, acompanhado do Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, efectuou, na quarta-feira, 28, uma visita aos estaleiros dos dois grupos oficiais do Carnaval de São Vicente, que irão desfilar no dia 17 de Fevereiro, na cidade do Mindelo.

De acordo com a mesma fonte, a visita teve como propósito estimular, acompanhar e reafirmar que o Governo está a dar o máximo apoio para que este seja um bom Carnaval e, se possível, o melhor de todos.

De lembrar que este ano, o Carnaval de São Vicente contará com desfile de dois grupos oficiais: Cruzeiros do Norte e Flores do Mindelo.