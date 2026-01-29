Cultura

​Câmara de São Vicente inicia montagem de bancadas nas zonas de desfile do Carnaval

PorDulcina Mendes,3 fev 2026 9:07

A Câmara Municipal de São Vicente (CMSV) informa que já deu início à colocação dos palanques (bancadas) ao longo do circuito oficial dos desfiles do Carnaval.

À semelhança dos anos anteriores, os trabalhos irão decorrer nas seguintes zonas: Avenida Baltazar Lopes (ex-Rua Machado); Rua de Lisboa; Praça Nova e Avenida 05 de Julho.

A autarquia explica que as montagens das bancadas marcam mais uma etapa dos preparativos para o Carnaval de São Vicente e que visam garantir melhores condições de segurança, organização e conforto para o público que irá acompanhar os desfiles.

A CMSV reconhece que, durante este período, poderão ocorrer condicionamentos temporários ao trânsito e ao acesso a alguns estabelecimentos comerciais, pelos quais apresenta as suas sinceras desculpas.

Na mesma linha, a autarquia agradece a compreensão e a colaboração de todos os munícipes, comerciantes e utentes destas zonas, “reafirmando o seu compromisso com a realização de um Carnaval organizado, seguro e à altura da tradição e identidade cultural de São Vicente”.

O Carnaval vai acontecer no dia 17 deste mês. Este ano, a ilha terá desfile de dois grupos oficiais: Cruzeiros do Norte e Flores do Mindelo.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Carnaval São Vicente Câmara Municipal

Autoria:Dulcina Mendes,3 fev 2026 9:07

Editado porAndre Amaral  em  3 fev 2026 13:19

pub.
pub
pub.
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.