​Câmara de São Vicente inicia montagem de bancadas nas zonas de desfile do Carnaval

A Câmara Municipal de São Vicente (CMSV) informa que já deu início à colocação dos palanques (bancadas) ao longo do circuito oficial dos desfiles do Carnaval.

À semelhança dos anos anteriores, os trabalhos irão decorrer nas seguintes zonas: Avenida Baltazar Lopes (ex-Rua Machado); Rua de Lisboa; Praça Nova e Avenida 05 de Julho.

A autarquia explica que as montagens das bancadas marcam mais uma etapa dos preparativos para o Carnaval de São Vicente e que visam garantir melhores condições de segurança, organização e conforto para o público que irá acompanhar os desfiles.

A CMSV reconhece que, durante este período, poderão ocorrer condicionamentos temporários ao trânsito e ao acesso a alguns estabelecimentos comerciais, pelos quais apresenta as suas sinceras desculpas.

Na mesma linha, a autarquia agradece a compreensão e a colaboração de todos os munícipes, comerciantes e utentes destas zonas, “reafirmando o seu compromisso com a realização de um Carnaval organizado, seguro e à altura da tradição e identidade cultural de São Vicente”.

O Carnaval vai acontecer no dia 17 deste mês. Este ano, a ilha terá desfile de dois grupos oficiais: Cruzeiros do Norte e Flores do Mindelo.