Bilhetes para o ​Carnaval de São Vicente serão vendidos no sábado e domingo, no Estádio Adérito Sena

A Câmara Municipal de São Vicente (CMSV) anunciou que os bilhetes para o Carnaval serão vendidos no sábado e domingo, no Estádio Adérito Sena. E informa a população e os visitantes sobre a existência de um site que está a vender, de forma fraudulenta, os bilhetes de bancada e camarote para o Carnaval.

Numa publicação na rede social, a autarquia informa que teve conhecimento de um caso concreto em que um casal espanhol adquiriu bilhetes falsos, no valor de 140 euros, por pessoa, na zona da Rua de Lisboa, através deste site.

A CMSV esclarece que os bilhetes de bancada do Carnaval de São Vicente 2026 não estão à venda online. E que a venda oficial dos bilhetes de bancada acontecerá apenas no sábado e domingo, no Estádio Adérito Sena, em datas e horários que já foram devidamente anunciados nos canais oficiais da CMSV.

Segundo a autarquia, qualquer outro meio de venda não é autorizado e deve ser considerado suspeito.

Na mesma linha, a autarquia recomenda às pessoas para não efectuarem qualquer pagamento através deste ou de outros sites não oficiais.

Para evitar prejuízos, a autarquia avisa a população e os visitantes para acompanharem sempre as informações divulgadas exclusivamente nas páginas oficiais da Câmara Municipal de São Vicente.