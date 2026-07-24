​Associação de Peixeiras do Mindelo apresenta "Teatro na Zona – Orgulho d'nos pessoa!"

A Associação de Peixeiras do Mindelo (APM), em parceria com a Paz y Desarrollo (PyD), a Biosfera Cabo Verde e a Xpressa – Escola de Teatro, apresenta este sábado, 25, a peça de teatro "Teatro na Zona – Orgulho d'nos pessoa", no Centro Cultural do Mindelo.

Segundo uma nota enviada, a peça resulta de um processo de criação colectiva desenvolvido com crianças e adolescentes da comunidade piscatória de Salamansa, através da metodologia do teatro do oprimido, no âmbito do projecto "Comunidades Costeiras Mais Inclusivas, Resilientes e Sustentáveis na Ilha de São Vicente – 1Mar d'Comunidad".

A peça foi financiada pela Cooperação Espanhola através da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID). A direcção artística e a coordenação do processo de criação da peça estiveram a cargo de Patrícia Silva, da Xpressa – Escola de Teatro, que orientou as crianças e os adolescentes ao longo de todo o percurso criativo, recorrendo ao teatro como ferramenta de expressão, participação e transformação social.

“Mais do que um espectáculo, 'Teatro na Zona – Orgulho d'nos pessoa!" representa um espaço de expressão, aprendizagem e participação cidadã, onde crianças e jovens transformam as suas vivências em arte, dando voz às suas experiências, desafios e sonhos”, assegura.

Ao longo da apresentação, são abordados temas de elevada relevância social, como a igualdade de género, o empoderamento de raparigas e mulheres, a prevenção da violência baseada no género e a importância da construção de relações assentes no respeito, na igualdade e na inclusão.

“Através da linguagem teatral, as próprias crianças e jovens tornam-se protagonistas de uma mensagem de transformação social dirigida às suas famílias, à comunidade e à sociedade cabo-verdiana”, refere.

Esta iniciativa evidencia o poder do teatro enquanto ferramenta de educação, sensibilização e participação comunitária, demonstrando que a promoção da igualdade de género e dos direitos humanos pode começar desde a infância, valorizando o protagonismo e a criatividade das próprias comunidades locais.

A comunidade de Salamansa mostra, através desta peça, que crianças e jovens são agentes activos de mudança, capazes de reflectir sobre os seus direitos, de os comunicar à sua própria comunidade e de inspirar novas formas de convivência mais justas e igualitárias.

Conforme a organização, este momento contribuí para mostrar e celebrar a criatividade, o talento e o compromisso social das crianças e jovens de Salamansa.