​São Filipe termina ano com mais golos em Santiago Sul

A equipa de São Filipe terminou o ano como a formação que marcou mais golos das 22 equipas que compõem os campeonatos de futebol da primeira e segunda divisões em Santiago Sul.

São Filipe, que se estreou este ano no campeonato da segunda divisão, em sete jornadas, já marcou 24 golos, mais um que a Académica da Praia (23), que lidera o campeonato do primeiro escalão.

Nas duas últimas jornadas do campeonato, a equipa de Achada São Filipe marcou 12 golos, com duas goleadas de 6-0, impostas às formações de Vila Nova e Delta.

A equipa da zona Norte da capital, orientada pelo técnico Flávio Monteiro, ocupa a terceira posição na tabela classificativa, com 13 pontos, e este sábado, defronta, no Estádio da Várzea, o líder Fiorentina, com 16 pontos, em jogo a contar para oitava jornada.

De acordo com o regulamento da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul, os dois primeiros classificados da segunda divisão sobem ao campeonato principal, ao passo que os dois últimos deste escalão são despromovidos.

Numa recente entrevista à Inforpress, o treinador Flávio Monteiro disse que o objectivo da equipa é ascender à primeira divisão nesta época de estreia no segundo escalão.

Para chegar à segunda divisão, a formação de Achada São Filipe eliminou nos “play-off” a equipa de São Pedro, vencendo dois dos três jogos de acesso.