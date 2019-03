Angola e Guiné-Bissau já estão no CAN

​As selecção nacionais da Guiné-Bissau e de Angola asseguraram a qualificação para o CAN’2019, a ser disputado no Egipto, em jogos da última jornada da fase do grupo de apuramento.

A equipa nacional da Guiné-Bissau venceu o grupo ao empatar por 2-2 na recepção à selecção de futebol de Moçambique, na última jornada do grupo K, em partida realizada no Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau.

Num encontro em que as duas selecções disputavam directamente o apuramento, a selecção guineense chegou ao intervalo em vantagem, depois de um golo de Piqueti, aos 13 minutos.

Moçambique deu a volta no marcador na segunda parte, com golos de Stanley Ratifo (49) e de Nelson Divrassone (89), resultado que, apesar de adverso para a Guiné-Bissau, apurava as duas equipas, em virtude de a Namíbia, que também estava na corrida, estar a perder na Zâmbia.

No entanto, um golo de Frederic Mendy, aos 90+4, possibilitou o empate 2-2, dando a vitória no grupo K aos guineenses, enquanto Moçambique acabou em terceiro e afastado da fase final.

Angola, por seu lado, qualificou-se na sexta-feira para a fase final ao vencer (1-0) a selecção do Botsuana, fora de portas, em Francistown, na última ronda de apuramento pelo Grupo I.

Os Palancas Negras qualificaram-se na qualidade de vencedores do grupo, sendo que o único golo da partida foi apontado pelo avançado do Sporting de Braga (Portugal), Wilson Eduardo, na sua estreia com a camisola angolana.