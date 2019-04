FCF mantém comissário-delegado no nacional de futebol

​A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) vai manter a figura de comissário-delegado, lançada em 2017/18, na presente edição do Campeonato Nacional, prova que arranca este fim-de-semana.

Lito Semedo, da direcção federativa, justifica a aposta e explica que a iniciativa, implementada no campeonato passado, foi considerada "muito importante" para o desenrolar da competição e sua organização.

A FCF promete trabalhar para que a prova máxima do futebol nacional futebol possa decorrer sem constrangimentos, razão pela qual “vai manter os mesmos incentivos com que os clubes foram atribuídos na temporada transacta”.

A final da edição de 2019, a ser disputada no Estádio Municipal Marcelo Leitão, na ilha do Sal, vai contar com a parceria com a Associação Regional de Futebol do Sal e da Câmara Municipal local.

O nacional de futebol arranca no próximo sábado, 06, envolvendo todas as 11 campeãs regionais mais a Académica da Praia, na qualidade da detentora do título de Cabo Verde.