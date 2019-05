Oásis na final no nacional do futebol

​A equipa do Oásis conseguiu domingo o apuramento inédito para a final do campeonato nacional de futebol, ao vencer o Ultramarina, por 7-6, nas grandes penalidades, depois de um empate, a uma bola, durante o tempo regulamentar e prolongamento.

Em partida realizada no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, referente à segunda mão das meias-finais, Patchik marcou para o Ultramarina e Tatus para os salenses, todos na primeira parte do tempo regulamentar.

Na primeira partida, realizada na semana passada, no Estádio Orlando Rodrigues, em São Nicolau, as duas equipas empataram a uma bola.

O Oásis vai encontrar o Mindelense, que este sábado eliminou o Onze Estrelas, da Boa Vista, na final marcada para o dia 01 de Junho, no Marcelo Leitão, na ilha do Sal.