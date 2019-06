FCF com delegação no Luxemburgo

​A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) já conta com um núcleo no Luxemburgo para a promoção da modalidade e da selecção nacional naquele país do centro da Europa.

A FCF explica que o órgão foi criado com o objectivo de mobilizar parcerias para o desenvolvimento da prática do futebol em Cabo Verde.

O acto de posse aconteceu no último fim de semana, no Luxemburgo, e contou com a presença do vice-presidente da FCF, Joel Barros, e do ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire.

O núcleo tem ainda como função a organização de torneios internacionais e colaborar com as equipas técnicas das selecções nacionais, no seguimento de jogadores cabo-verdianos residentes ou de ascendência cabo-verdiana no Luxemburgo.

A criação de uma escola de formação de futebol “Tubarão Azul”, e de uma loja com o mesmo nome também constam na agenda do novo órgão da FCF, cujos membros foram empossados à margem do torneio inter-ilhas, que aconteceu este fim-de semana, naquele país europeu.

Pedro Lima, Antero Semedo e Juvenal da Luz, são os membros deste órgão consultivo e de apoio da FCF no Luxemburgo.