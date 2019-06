Cabo Verde segue como quarto país mais medalhado nos JAP

​Marrocos lidera o quadro de medalhas dos Jogos Africanos de Praia, com oito de ouro, uma de prata e três de bronze. Cabo Verde ocupa a quarta posição, ultrapassado por Argélia e Tunísia.

Com efeito, ao fim dos três primeiros dias de competição na 1ª edição dos Jogos Africanos de Praia, que decorem desde o dia 14, em Santa Maria (Sal), Cabo Verde já conquistou sete medalhas, das quais uma de ouro (futebol free style rotinas) duas de prata (andebol feminino e futebol freestyle batalha) e quatro de bronze (karaté feminino e por equipas, ténis pares femininos e pares misto).

A seguir a Marrocos, que lidera a tabela, seguem-se a Argélia, com 13 medalhas, e Tunísia, na terceira posição, com sete, os mesmos de Cabo Verde, mas com a diferença de a Tunísia ter já conquistado três medalhas de ouro.

Uganda, Nigéria, Namíbia, Botswana, Quénia, Maurícias, Togo, Burundi, Costa do Marfim e Djibuti completam a lista dos 14 países já medalhados.

Hoje, a competição sofre uma pausa que a organização aproveita para efectuar reajuste no parque de jogos, já que nesta ponta final vão entrar em acção outras modalidades, como futebol de praia, basquetebol 3×3 e voley de praia.

A 1ª edição dos Jogos Africanos de Praia é realizada sob a égide da Associação de Comité Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA) e contemplam 11 modalidades ligadas ao mar, nomeadamente atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karaté kata, kitesurf, e natação em águas abertas.