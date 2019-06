Resultados nos JAP superam expectativas - chefe de missão

​Os resultados de Cabo Verde nos Jogos Africanos de Praia superam as expectativas do chefe da missão cabo-verdiana para quem, a meio dos jogos, é “muito bom” posicionar-se em quatro lugar, entre 43 países, no ranking de medalhas.

Orlando Mascarenhas considera que desde o início a motivação era “bem alta” na comitiva cabo-verdiana, mas que não acreditava que Cabo Verde tivesse o desempenho que tem demonstrado. “Isso para nós é um grande orgulho e é sinal de que há muito trabalho feito e um grande esforço para que essa representação estivesse a essa altura”, concretiza “As quatro modalidades que começam a competir a partir de hoje também estão bem representadas, e acredito que deve sair mais alguma medalha”, lança. Orlando Mascarenhas declara que Cabo Verde aumentou a fasquia dos jogos, com as condições que ofereceu às caravanas dos 43 países. A 1ª edição dos Jogos Africanos de Praia entra hoje no quinto dia de competição. Os jogos são realizados sob a égide da Associação de Comité Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA) e contemplam 11 modalidades.

