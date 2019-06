Selecção feminina de futebol de praia goleou na estreia

​A selecção cabo-verdiana feminina de futebol de praia venceu quarta-feira a Argélia por 8-1, em jogo da primeira final dos ‘play-off’ dos Jogos Africano de Praia que decorrem no Sal e fica, assim, a uma vitória da medalha de ouro.

Um triunfo conquistado na arena, totalmente lotada, em mais uma tarde de grande movimentação, com o combinado anfitrião a coroar a sua exibição com uma expressiva vitória, na sua primeira partida de sempre na disciplina de futebol de praia.

As convocadas de Silvéria Nédio venceram os três períodos de 12 minutos cada, pelos parciais de 2-1, 4-0 e 2-0 e, de acordo com o regulamento, podem garantir a medalha de ouro na segunda partida, agendada para sexta-feira, uma vez mais ante as argelinas, já que apenas estas duas selecções participam na prova feminina.

Em caso da vitória caseira, Cabo Verde inviabiliza a realização do terceiro jogo e, não só arrecada a medalha de ouro, como se qualifica automaticamente para o “ANOC World Beach Games,” evento que vai ser disputado de 08 a 15 de Outubro de 2019 em San Diego, Califórnia.

Futebol masculino

Também ontem, a selecção masculina venceu a Guiné Equatorial 14-06 sobre a Guiné Equatorial. Cabo Verde dominou o jogo do início ao fim, não obstante a boa réplica dos equato-guineenses. A equipa crioula venceu todos os três períodos. Hoje, Cabo Verde defronta a Argélia.

Voleibol feminino

Já a selecção de Cabo Verde de voleibol de praia feminino derrotou ontem a Argélia por 2-0, no jogo de estreia da modalidade nos Jogos Africanos de Praia. A dupla Ludmila/Janice controlou o jogo do início ao fim, com uma entrada forte no primeiro set, assente, sobretudo, num serviço exemplar e num bom jogo na rede, que desorientou por completo as argelinas.