​A selecção nacional de jogadores residentes venceu domingo, no Estádio Nacional, um misto Praia, por 6-3, em jogo de preparação para os confrontos de qualificação para o CHAN 2020.

O avançado Xolote, com um “hat-trick”, Latche , por duas vezes, e Gogol foram os marcadores da equipa nacional cabo-verdiana.

Agora com todos os jogadores disponíveis, a selecção descansa esta tarde e retoma os treinos esta segunda-feira, com uma sessão diária.

Cabo Verde está a preparar o duplo confronto com a Mauritânia, com a primeira mão marcada para sábado, 27, no Estádio Nacional e o segundo a 03 de Agosto, na Mauritânia.