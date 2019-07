Selecção focada em vencer a Mauritânia

​O treinador adjunto da selecção nacional de jogadores residentes, Gunga Fonseca, garantiu quarta-feira, na Cidade da Praia, que o grupo está “determinado” e “focado”, para conseguir uma vitória sobre a Mauritânia.

Em declarações à imprensa, antes do quinto treino da selecção, Gunga Fonseca disse acreditar na qualidade dos jogadores e no que podem conseguir.

“Por isso, estamos a trabalhar com moral e focados no objectivo de passar a eliminatória”, sublinhou.

Gogol, que se estreia no grupo dos convocados, reitera que o grupo está unido e focado para o jogo de sábado, “com o único objectivo de conseguir uma vitória”

Cabo Verde defronta no sábado, 27, no Estádio Nacional, a Mauritânia, em partida da primeira mão da eliminatória de qualificação do CHAN – Etiópia 2020, estando o segundo encontro marcado para 03 de Agosto, na Mauritânia.