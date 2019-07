Selecção treina hoje no Senegal antes da viagem para a Mauritânia

​A selecção nacional de residentes treina hoje em Dakar, no Senegal, antes de viajar quinta-feira para a Mauritânia, onde vai defrontar a equipa anfitriã, em jogo da segunda mão de qualificação para o CHAN´2020.

A comitiva da selecção nacional conta com um grupo de 20 jogadores, depois das dispensas de Lalo, por lesão, Oblak e Gogol, por opção técnica.

O jogo está marcado para sábado, às 16:00 de Cabo Verde, no Estádio Olímpico de Nouakchott, na capital mauritaniana.

Na partida da primeira mão, realizada no passado sábado, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, as duas selecções empataram (0-0) e ficou tudo em aberto para o segundo confronto.

Cabo Verde precisa vencer ou empatar com golos para conseguir a qualificação para a CHAN, cuja fase final vai ser realizada na Etiópia.