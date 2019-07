Selecção Nacional já prepara participação na eliminatória da CHAN 2020

A selecção nacional iniciou hoje à tarde, no Estádio da Várzea, Praia, os treinos de preparação para o jogo com a Mauritânia, a contar para a qualificação do Campeonato Africano das Nações para jogadores residentes (CHAN), Etiópia 2020.

O jogo da primeira mão da eliminatória de qualificação do CHAN – Etiópia 2020, realiza-se a 27 de Julho, no Estádio Nacional, Cidade da Praia, e o segundo encontro está marcado para 3 de Agosto, na Mauritânia.

Durante uma conferência de imprensa hoje de manhã, para a oficialização da equipa técnica e divulgação da lista dos convocados, o seleccionador nacional, Janito Carvalho, assegurou que vai trabalhar e dar o seu máximo, uma vez que o objectivo é ganhar e estar presente no CHAN 2020.

Janito Carvalho avançou que a selecção da Mauritânia, que esteve presente no CHAN 2018, que decorreu em Marrocos, tem estado “muito activa”.

Lista dos 25 convocados:

Guarda-redes: Ken (Batuque São Vicente), Kelvi (Sporting da Praia) e Oblak (Acadêmica da Praia).

Defesas: Admar Almeida (Académica da Praia), Panduru e Jackinik (Académica da Praia), Lalo (Académica do Fogo), Ay (Palmeira do Sal), Madjer (Sporting da Praia) e Djam (Académica do Porto Novo).

Médios: Dario (Académica do Porto Novo), Fifa (Académica do Fogo), Rony (Sporting da Praia), Duke (Mindelense), Tchubasco (Santa Maria do Sal), e Subá (Palmeira do Sal).

Avançados: Papalele (Mindelense), Patchick (Ultramarina de São Nicolau), Alex (Celtic da Praia), Pibip (Mindelense), Xolote (Académica do Porto Novo), Erikson “Latche” Soares (Palmeira do Sal), Euclides “Cle” Andrade (Boavista da Praia), e Gogol (Santo Crucifixo de Santo Antão).