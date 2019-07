Selecção de residentes na recta final da preparação para o jogo com a Mauritânia

​A selecção nacional de futebol de jogadores residentes cumpriu quinta-feira o seu penúltimo dia de treino sem nenhum jogador entregue ao departamento médico.

O médio Tchubasco, que não tomou parte nos primeiros treinos devido a uma dor de dentes, já está integrado no grupo desde segunda-feira e a equipa técnica tem treinado com o plantel completo.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol informa que os bilhetes para o jogo já estão à venda, com os preços de 400 escudos para a bancada central coberta e 200 para a descoberta.

Cabo Verde defronta no sábado, no Estádio Nacional, a Mauritânia em partida da primeira mão da eliminatória de qualificação do CHAN – Etiópia 2020, estando o segundo encontro marcado para 03 de Agosto, na Mauritânia.