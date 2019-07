Região Desportiva do Sal vence campeonato de Cabo Verde de pista

A Região Desportiva do Sal foi a grande vencedora do campeonato de Cabo Verde em atletismo de pista, referente a temporada 2018/19, encerrada na tarde de segunda-feira, 29, no Estádio Nacional, em Achada de São Filipe.

A região do Sal revalidou o título nacional com 43 pontos, deixando a região anfitriã, Santiago Sul, no segundo posto com 20 pontos. A prova sénior ficou marcada pela conquista do título nacional dos 200 metros pelos atletas Eveline Santos, de Santiago Sul, em femininos, e Eskilson Nascimento, da Boa Vista, em masculinos. Os salenses Melani do Rosário e Amaro Almeida, por seu lado, triunfaram na prova nacional dos 800 metros femininos e masculinos, a atleta Edéna Lima, em representação de Santiago Sul, conquistou o título nacional na prova dos 3000 metros e Wilson Cabral fechou a prova com a vitória nos 5000 metros masculinos. O director técnico da Federação Cabo-verdiana de Atletismo e seleccionador nacional da modalidade, Júlio Nagana, destacou "a qualidade da e o nível competitivo da prova ", que envolveu cerca de 130 atletas em representação de todas as regiões desportivas do país.

