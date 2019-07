Jovane Cabral na lista dos craques do futuro da UEFA

​O futebolista cabo-verdiano do Sporting de Portugal, Jovane Cabral, integra a lista de 50 craques de futuro, divulgada terça-feira pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).

A lista é integrada pelos benfiquistas Gelson Fernandes e Tiago Dantas e os portistas Romário Baró e Fábio Silva, para além de outros jovens craques europeus.

Na última temporada, o primeiro na equipa principal do Sporting de Portugal, o futebolista fez 31 jogos e marcou quatro golos.

O jovem, natural de Santa Catarina de Santiago, que há cinco anos representava o Desportivo de Nhagar, da Assomada, foi contratado na época 2013/2014 para representar os juniores do clube.

Jovane Cabral foi convocado pela primeira vez, na altura com 18 anos, para a selecção de Cabo Verde pelo então treinador Felisberto Cardoso para um jogo contra a Líbia, a contar para as eliminatórias do CAN 2017, mas não chegou a jogar.