​Rui Águas, Inácio Carvalho e Rui Alberto Leite assistem a “final-four” do Inter-Ilhas de Brockton

O seleccionador nacional, Rui Águas, o vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Inácio Carvalho, e o treinador Rui Alberto Leite já se encontram nos Estados Unidos para assistirem a ”final-four” do Torneio Inter-Ilhas de Brockton.

A “final- four” da terceira edição do Torneio Inter-Ilhas da comunidade cabo-verdiana em Brockton realiza-se este fim-de-semana (10 e 11 de Agosto).

Segundo escreve a Inforpress, as selecções do Fogo, campeão em título, Brava, finalista do ano passado, e Santiago conseguiram a passagem para a “final-tour”, em jogos de pré-eliminatória que decorreram de 27 de Julho a 03 de Agosto.

De acordo com a sorteio efectuado na segunda-feira, 05, na Associação Cabo-verdiana de Brockton, este sábado Santiago vai defrontar a Brava e logo de seguida São Nicolau joga com o Fogo.

Para além das quatro semifinalistas a competição contou com a participação das selecções de Sal e São Vicente.

O evento é realizado pela BASL, Brockton Amateur Soccer Ligue, fundada em 2015, cujo objectivo, além de promover o futebol é, através do desporto, afastar os jovens dos males sociais.

A prova homenageia o falecido “mayor” de Brockton, Bill Carpenter, e decorre em Rock Marciano Stadium, na mesma cidade, que também vai ser palco da final, marcada para domingo.