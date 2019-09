Governo condecora Benfica com Medalha de Mérito Desportivo

​O Governo vai galardoar o Sport Lisboa e Benfica com o Segundo Grau de Medalha de Mérito Desportivo, pela sua história no mundo do futebol e pela sua dimensão amplamente plural, dentro e fora das fronteiras da CPLP.

De acordo com o Boletim Oficial publicado ontem, esta dimensão trouxe a pertença espiritual que permite esquecer divisões, ultrapassar agruras ou sublimar infortúnios e ser o espelho de uma língua diversa. O presidente do Benfica chegará a Cabo Verde esta sexta-feira, para inauguração oficial da Casa do Benfica, em Achada Santo António, Cidade da Praia, à frente de uma caravana que integra ainda o antigo capitão encarnado, Luisão.

