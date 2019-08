Presidente do Benfica visita Cabo Verde em Setembro

​O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, estará em Cabo Verde em Setembro para inaugurar a Casa do Benfica da Praia, no intervalo das competições portuguesas para os jogos das selecções.

De acordo com o jornal desportivo português A Bola, Luís Filipe Vieira deverá fazer-se acompanhar do ex-capitão do Benfica, Luisão, actualmente com funções de dirigente no clube da Luz.

A cerimónia estará agendada para 7 de Setembro, apesar de o jornal português indicar que ainda não está fechada a data para a viagem do presidente dos encarnados.

A Casa do Benfica da Praia já está em funcionamento desde o Verão de 2018, numa abertura que contou com a presença do antigo avançado Pedro Mantorras.

No espaço, na Achada de Santo António, funciona um restaurante e um espaço para diversas actividades culturais, desportivas e recreativas.