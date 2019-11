Nani sublinha “dia espectacular” depois de amigável na Praia

"Foi uma tarde fantástica, com muitos golos, muita diversão, estou muito feliz por estar aqui", prosseguiu o antigo jogador do Sporting de Portugal, equipa que ofereceu as camisolas do misto da Praia, que tinham nas costas todos o nome do Nani.

O futebolista internacional português Nani realizou hoje o primeiro de dois jogos em Cabo Verde, no âmbito de um projecto social 360, e sublinhou o "dia espectacular" e o "enorme carinho" dos adeptos da terra dos seus pais. "Este evento foi fantástico, estou muito feliz por fazer parte de um dia espectacular perante todos os cabo-verdianos aqui da Praia, foram espectaculares, mostraram enorme carinho", disse o luso-cabo-verdiano aos jornalistas, no final do jogo realizado no Estádio da Várzea, na cidade da Praia. A equipa dos Amigos do Nani, um misto de jogadores jovens locais e em que o luso-cabo-verdiano dos norte-americanos dos Orlando City foi capitão, jogou frente ao Sporting da Praia, e o resultado final foi um empate 2-2. Nani salientou ainda o facto de jogar com muitos "miúdos", proporcionando-lhes um "dia diferente" e dar-lhes alguns conselhos de quem "já está formado, que já tem muito na sua bagagem, já percorreu muito pelo mundo fora". A poucos segundos do final da partida, o internacional português foi substituído e foi aplaudido de pé pelos adeptos no Estádio da Várzea, entre eles muitas crianças, que acompanham o futebol internacional pela televisão. Nani disse que o calor humano que tem recebido em Cabo Verde "não tem explicação" e, em crioulo, afirmou que se sente bem e em casa quando está na terra dos seus pais. "Por isso, temos de continuar a tentar ajudar o país a desenvolver e o desporto é o caminho certo", notou, sublinhando igualmente a amizade, a festa e o "momento único" que se viveu no Estádio da Várzea, palco onde já nasceram muitos bons jogadores cabo-verdianos. Para o extremo, o futebol cabo-verdiano ainda tem "muito para evoluir", mas disse que quer fazer "algo diferente" para ajudar a desenvolver a modalidade no país. "Tudo começa pela mentalidade e temos de começar por algum lado, e este evento é a melhor coisa que podemos fazer, criar amizades, mostrar que o desporto é alegria, é festa e que depois disso começamos a desenvolver as nossas capacidades técnicas, mentais", enfatizou Nani, que já tinha dito que um dos projectos que tem para o país é a abertura de uma escola de futebol. Depois da cidade da Praia, Nani vai realizar jogo semelhante na ilha de São Vicente, contra o Mindelense, e disse esperar que o ambiente seja igual. O antigo jogador de Sporting, Manchester United, Valência, Fenerbahçe e Lazio pretende expandir a Cabo Verde o projecto social 360, em que ajuda crianças na Amadora, bairro onde cresceu. Além dos dois jogos solidários, o jogador vai aproveitar parte das suas férias futebolísticas para visitar escolas de futebol e centros sociais nas duas principais cidades de Cabo Verde, a quem vai distribuir equipamentos desportivos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.