​A bola volta a rolar este fim-de-semana, no estádio municipal do Maio, após uma paragem de duas semanas no período festivo de Natal e passagem de ano. Desta vez, os jogos a contam para Taça Djarmai Dok Luzia.

Assim, hoje, às 14:00, defrontam-se Figueirense e Mira-Mar, no primeiro jogo da tarde, para, às 16:00, subirem ao relvado as equipas do Onze Unidos e do Cruzeiro.

Conforme o calendário da prova, para domingo está aprazado, para as 14:00, o jogo que vai colocar frente-a-frente as equipas de Santa Clara e Barreirense. A ronda fica completa com a partida entre Beira-Mar e Santana.

Estão isentas desta etapa as equipas do Académico 83 e Académica do Maio