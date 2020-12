Elísio Freire garante que retoma das competições “será imediata”

O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, afirmou ontem na abertura da segunda edição do Cabo Verde Traingle Trail, na Ribeira Grande, que a retoma das competições desportivas em Cabo Verde “será imediata”.

Em declarações à imprensa, Fernando Elísio Freire pontuou que a decisão foi tomada em concertação com o Conselho Nacional do Desporto, que esteve reunido no dia 20 de Novembro, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia.

“As equipas já podem fazer os treinos e as competições oficiais podem arrancar, de acordo com a normas a serem definidas pelo Instituto de Desporto e Juventude, Direcção-Geral da Saúde e pelas respectivas federações das várias modalidades”, frisou o governante.

Segundo Fernando Elísio Freire, essa “readaptação” que se esta a fazer vai permitir que o País e o desporto saiam mais fortes desta pandemia de covid-19.

“Tenho a certeza absoluta que será assim pós-pandemia. Deus queira que a vacina seja imediatamente implementada e com sucesso, e quando ela chegar Cabo Verde estará forte”, afiançou o governante.

Para o ministro do Desporto neste momento Cabo Verde tem todas as “condições” de retomar as competições e acreditar que o desporto é fundamental não só para saúde, mas também para a afirmação do país no mundo e a inclusão social”.