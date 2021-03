Qualificação CAN’2021: Cabo Verde defronta hoje Moçambique

A selecção principal de futebol de Cabo Verde defronta hoje a congénere de Moçambique, em Maputo, com olhos na vitória e no apuramento para a Taça de África das Nações, apesar de o empate poder garantir a qualificação.

Ou seja, quando forem 18:00, a selecção de Cabo Verde vai entrar no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, a depender apenas de si para se qualificar a CAN’2021, em jogo da última jornada da fase de grupos.

O treinador/seleccionador Bubista, em entrevista publicada no sítio da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), na Internet, já em Maputo, declarou-se determinado em apresentar hoje uma equipa concentrada para vencer o jogo e apurar-se para o CAN’2021.

“Apesar de um empate poder servir a Cabo Verde, estamos a preparar a equipa para defender da melhor maneira possível a possibilidade de ter bola com qualidade para uma boa transição defensiva/ofensiva, para ter uma equipa equilibrada, com boa organização do jogo”, concretizou o treinador de Cabo Verde.

Para o jogo de hoje, a selecção nacional não poderá contar com alguns futebolistas que participaram na vitória de sexta-feira, 27, por 3-1 diante dos Camarões, na Cidade da Praia, devido a “contingências da pandemia da covid-19”, mas Bubista reafirmou a intenção de incutir na equipa a “mentalidade ganhadora” para procurar ter a qualidade individual e colectiva, com vista a superar a estratégia do adversário.

A partida entre Moçambique e Cabo Verde realiza-se às 21:00 locais (18:00 de Cabo Verde), no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo.

Os ‘Mambas’, como é conhecida a selecção de Moçambique, ocupam a última posição do Grupo F de qualificação, com quatro pontos, enquanto Cabo Verde está na segunda posição, com sete, menos três pontos do que o líder do grupo, os Camarões, que somam dez pontos. O Ruanda está na terceira posição, com cinco pontos.

Camarões têm o apuramento assegurado automaticamente, na qualidade de país anfitrião da prova.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para este ano, mas foi adiada para 2022 – apesar de manter a designação CAN’2021 – para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que também foram adiados devido à pandemia da covid-19.