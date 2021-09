Emanuel Rodrigues empossado como presidente do Castilho

A nova direcção do Grémio Sportivo Castilho, empossada na noite de sábado, no Mindelo, tem como presidente Emanuel Rodrigues, que elegeu o resgate dos valores do grémio nas vertentes cultural, recreativa, social e desportiva, como prioridade do mandado.

Também conhecido no meio desportivo como Lêve, o novo presidente do clube centenário definiu outras prioridades, que passam pela recuperação da influência do grémio na sociedade cabo-verdiana, principalmente na sociedade mindelense, e inovação em matéria de gestão patrimonial e administrativa.

“Isso vai fazer-se com a chamada dos sócios para participarem na vida do clube, pois reparamos que se registou uma queda substancial no número de sócios pagantes, eram cerca de 200 e actualmente são pouco mais de 60”, indicou .

“Trago uma equipa jovem disposta a dinamizar e resgatar a essência do Grémio Sportivo”, reforçou Emanuel Rodrigues, que deseja ver o “clube do coração” a ocupar o lugar “que merece” no panorama desportivo cabo-verdiano.

Acompanham Emanuel Rodrigues neste novo mandato, entre outros, Fernando de Brito, vice-presidente da direcção, Amílcar da Graça, presidente da assembleia-geral, e João da Graça Firmino, presidente do conselho fiscal.

O Grémio Sporitivo Castilho foi fundado em 1920 e do seu palmarés constam, entre outros, a conquista de um título de campeão de Cabo Verde, em 1973, e de dois títulos de campeão de São Vicente, nas épocas 1972/73 e 1973/74.