Mindelense vence Batuque e lidera Torneio de Abertura só com vitórias

O Clube Sportivo Mindelense assumiu este domingo a condição de líder isolado do Torneio de Abertura, com quatro vitórias em igual número de jogos, sendo o único dos oito clubes que disputam a prova só com vitórias.

Com efeito, os encarnados do Mindelo receberam e derrotaram o Batuque por 3-1, com 2-0 ao intervalo.

Nos outros jogos da 4ª. jornada, destaque para a conquista dos primeiros pontos por parte de Castilho e Falcões do Norte, logo com vitórias de 1-0 e 2-1, respectivamente, ante Farense e Salamansa.

A Académica do Mindelo, por seu lado, que apanhou o Batuque no segundo lugar, venceu o Derby por 1-0.

Quadro completo dos resultados da 4ª. jornada:

Académica do Mindelo 1 Derby 0, Farense 0 Castilho 1, Mindelense 3 Batuque 1 e Falcões do Norte 2 Salamansa 1.

Na classificação, disputadas as primeiras três jornadas do Torneio de Abertura, Mindelense lidera com 12 pontos, seguido de Batuque e Académica, ambas com nove pontos, Salamansa soma seis pontos, Derby, Farense, Castilho e Falcões do Norte têm os mesmos três pontos.

A próxima jornada, a quinta, a disputar-se no próximo fim-de-semana reserva os seguintes jogos:

Sábado, 27: Salamansa – Mindelense (14:00) e Batuque – Farense (16:00)

Domingo, 28: Derby – Falcões do Norte (14:00) e Castilho – Académica do Mindelo (16:00).