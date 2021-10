Derby inicia com goleada o Torneio de Abertura na retoma do futebol federado

O futebol regional regressou este fim-de-semana ao estádio Adérito Sena, depois de uma paragem de dois anos devido à pandemia da covid-19, com três equipas da primeira divisão a apresentarem veia goleadora, com destaque para o Derby, que aplicou 4-0 ao Castilho.

Tratou-se da jornada inaugural do Torneio de Abertura, prova de preparação que geralmente antecede a disputa do campeonato regional.

Destaque também, na mesma jornada, para as vitórias do Mindelense e da Académica, ambas por 3-0, frente ao Falcões do Norte e ao Farense, respectivamente, ao passo que o Batuque derrotou a formação do Salamansa pela margem mínima (1-0).

Resultados da 1ª. jornada:

Salamansa 0 Batuque 1; Castilho 0 Derby 4; Falcões do Norte 0 Mindelense 3; Farense 0 Académica 3.

A segunda jornada, prevista para o próximo fim-de-semana, contempla os jogos Mindelense – Farense e Académica – Falcões do Norte, no sábado, 30, e Batuque – Castilho e Derby – Salamansa, no domingo, 31.

Entretanto, o fim-de-semana ficou ainda marcado pelo falecimento de dois antigos futebolistas, o internacional João de Júlia, como era conhecido no meio futebolístico, e Jorge Bigode, antigo guarda-redes do Amarante.