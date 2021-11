Futebol/São Vicente: Mindelense Académica e Batuque somam segunda vitória consecutiva no Torneio de Abertura

As equipas Mindelense, Académica e Batuque são as únicas que contam por vitórias os dois jogos disputados no Torneio de Abertura, já que o Derby, a outra equipa vitoriosa na 1ª. jornada, perdeu (0-1) com Salamansa.

Com efeito, a derrota do Derby, no jogo que encerrou, este domingo, a 2ª. jornada do Torneio de Abertura, constitui a nota de destaque da jornada, pois os azuis e brancos foram os autores da maior goleada da 1ª. jornada, (4-0) ao Castilho. Nos outros jogos da 2ª. jornada, a Académica derrotou Falcões do Norte por 3-0, ao passo que Batuque e Mindelense venceram Castilho e Farense, respectivamente, pelo mesmo resultado de 2-1. Resulados da 2ª. jornada: Académica 3, Falcões do Norte 0; Mindelense 2, Farense 1; Batuque 2, Castilho 1; Derby 0, Salamansa 1. Na classificação, Académica, Mindelense e Batuque lideram com seis pontos, cada, Derby e Salamansa somam três pontos, Castilho, Farense e Falcões do Norte ainda não pontuaram. A 3ª. jornada, a disputar-se no próximo fim-de-semana, 06 e 07 de Novembro, contempla o seguinte quadro de jogos: Castilho – Salamansa (14:00) e Derby – Batuque (16:00), no sábado, 06, e Falcões do Norte – Farense (14:00) e Mindelense – Académica (16:00), no domingo, 07.

