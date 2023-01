Governo mantém decisão de atribuir nome de Pelé ao Estádio Nacional

O Governo vai mesmo atribuir o nome de Pelé ao Estádio Nacional, em Achada São Filipe, apesar da polémica que o anúncio tem provocado no país.

O ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos do Canto Monteiro, confirmou à Rádio de Cabo Verde a intenção do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

A intenção de dar o nome do futebolista brasileiro ao Estádio Nacional foi revelada na quarta-feira, 04, na qual tornou público que a FIFA já foi comunicada sobre esta decisão do executivo cabo-verdiano, enquanto instituição a lançar o repto e que “almeja poder concretizar brevemente este acto simbólico”.

O governante disse que “é quase impossível ter uma unanimidade em decisões que mexem com temas que são normalmente tratadas de forma apaixonada”, mas garantiu “que é uma decisão reflectida e articulada por uma instância internacional de futebol, FIFA, embora a decisão nunca dependesse de alguma autorização deles”.

“Agora vamos iniciar o procedimento para concretizarmos esta intenção, manifestada e comunicada ao país e ao mundo pelo sr. primeiro-ministro”, realçou o ministro, que compara esta polémica com a contestação à “atribuição do nome de grande Nelson Mandela ao Aeroporto Internacional da Praia, como não terá tido a do nome Agostinho Neto ao hospital. Estas decisões nunca conseguem ter unanimidades e sobretudo quando se trata de futebol, desporto que mexe paixão”, argumentou.

Carlos Monteiro considerou que o nome Pelé reúne todas as condições para ser nomeado ao Estádio Nacional de Cabo Verde, garantindo que o Palácio da Várzea respeita as opiniões contrárias, mas que o Governo decidiu seguir o seu caminho.

Sabe-se, entretanto, que já circulam nas redes sociais várias petições, no país e na diáspora, contra a atribuição da maior infraestrutura desportiva do país o nome do Estádio Pelé.

Pelé morreu em 29 de Dezembro, aos 82 anos, no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon.