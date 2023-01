14ª edição da Ocean Race partiu este domingo rumo a Mindelo

A 14.ª edição da Ocean Race partiu este domingo da cidade espanhola de Alicante rumo a Mindelo, onde se prevê que chegue a 22 de Janeiro.

“A primeira etapa da 14ª edição do Ocean Race tem início hoje, num sprint de 1.900 milhas náuticas entre Alicante/Espanha e Mindelo, onde se prevê que chegue a 22 de Janeiro. Esta é a primeira vez que a regata irá parar no nosso arquipélago, embora nas edições anteriores a frota tenha sempre passado por Cabo Verde enquanto se dirigia para o sul, descendo o Atlântico”, lê-se num comunicado da Cabo Verde TradeInvest.

Segundo a mesma fonte, no dia 23 acontece a Ocean Summit, com foco em questões de sustentabilidade local e internacional, com a participação do Secretário Geral da ONU António Guterres e outras personalidades de reconhecimento internacional e nacional com um perfil entre chefes de estado, cientistas, filantropos, representantes de grandes atletas e media internacionais.

Já a Ocean Village, que está a ser montada no Porto Grande, prepara-se para a sua abertura no dia 20 com muitas actividades especialmente dedicadas à sustentabilidade ambiental, programas de visita de escolas, mas também com um programa cultural cheio de participações musicais, exposições e artesanato, apoiados por um corpo de voluntários local.

“A 25 de Janeiro, a frota despede-se de Cabo Verde para cruzar o equador, rumo à Cidade do Cabo na África do Sul. Esta também será a primeira das três paradas de ‘haul-out’, onde os barcos serão retirados da água para manutenção”, consta.

Com a primeira edição a remeter-nos para 1973/74, a Ocean Race é hoje uma das regatas mais emblemáticas e duras do mundo e já visitou cidades em todos os continentes.

A edição de 2023 que começou este domingo, 15, perocorre, nos próximos meses perto de 32.000 milhas náuticas (qualquer coisa como 60 mil quilómetros), com partida em Alicante (Espanha) e meta, lá para Junho/Julho, em Génova (Itália). Pelo meio, a frota cruzará os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, mas também o distante e inóspito Oceano Antárctico.

Realizada a cada três anos, a regata 2023 terá cinco veleiros na classe IMOCA e seis na classe VO65, todos capazes de percorrer mais de 600 milhas em 24 horas.