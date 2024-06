David Pina qualifica-se para Jogos Olímpicos

​O pugilista internacional cabo-verdiano, David Pina, qualificou-se hoje para os Jogos Olímpicos de Paris’2024, ao vencer a final dos 51 Kg do Torneio de qualificação, realizado em Bangkok, Tailândia, ante um concorrente do Irão.

Este foi o quarto triunfo do atleta crioulo, na última janela de qualificação, já que alcançou o pleno de vitória necessárias nos quatro combates para se qualificar, ao deixar pelo caminho pugilistas da Sérvia, de Hong Kong, da Ucrânia e este do Irão na final.

Com mais este triunfo, o atleta de Santa Cruz, interior de Santiago, a residir em Portugal, tornou-se o primeiro atleta cabo-verdiano a qualificar-se directamete para jogos Olímpicos Paris’2004, montra na qual Cabo Verde já tem assegurada a presença do maratonista Samuel Freire e do esgrimista Victor Alvares, por quota e princípio de universalidade dos Jogos Olímpicos, respectivamente.

Relactivamente a Nancy Moreira, depois de duas vitórias diante das concorrentes do México e de Canadá, foi hoje eliminada, na final, por uma “boxeur” da RD Congo.