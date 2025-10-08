Futebol/Mundial´2026: Cabo Verde busca feito histórico no Estádio Internacional de Trípoli frente à Líbia

A selecção cabo-verdiana de futebol defronta hoje, às 12:00, no Estádio Internacional de Trípoli, a congénere da Líbia, numa partida que pode carimbar o inédito apuramento para o Mundial'2026, a ser disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O encontro diante da Líbia, conhecida como “Os Cavaleiros do Mediterrâneo”, assume uma importância histórica para o futebol cabo-verdiano, já que uma vitória poderá garantir, pela primeira vez, a presença dos Tubarões Azuis na fase final de um Mundial.

A acontecer, coroaria o percurso consistente da selecção nacional ao longo desta campanha de qualificação e que representaria um feito de grande significado para o desporto cabo-verdiano.

Bubista considera tratar-se de um jogo que poderá ser decisivo para a qualificação de Cabo Verde ao Mundial’2026, já que, em caso de uma vitória, ou de um resultado idêntico aos Camarões, seu mais directo perseguidor, a equipa crioula carimba, a uma jornada do fim, o passaporte para o Mundial.

Entretanto, em caso de derrota ou empate, e caso os Camarões vençam Angola, Cabo Verde terá de decidir o apuramento no próximo dia 13 de Outubro, no Estádio Nacional, frente à Eswatini, no jogo que encerra a fase de qualificação.

Cabo Verde lidera o Grupo D, de qualificação africana com 19 pontos, seguido pelos Camarões (15), Líbia (14), Angola (7), Maurícias (5) e Eswatini (2).

Os 54 países africanos, conforme o novo regulamento, foram divididos em nove grupos de seis selecções (Grupo A I) e os vencedores de cada grupo classificam-se automaticamente para o Mundial’2026.

Os quatro melhores segundos vão disputar uma final-four onde vai ficar decidida a equipa que vai representar África numa repescagem intercontinental, que poderá aumentar para 10 o número de países africanos na prova a realizar-se no Canadá, Estados Unidos da América e México.