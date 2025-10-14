Mundial de 2026: Presidente da FIFA felicita Cabo Verde pelo “histórico” apuramento

O presidente da FIFA felicitou Cabo Verde pela histórica qualificação para o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, destacando o feito como um marco que projectará o país e inspirará uma nova geração de amantes do futebol.

Numa mensagem dirigida ao povo cabo-verdiano, na página oficial do Instagram, Gianni Infantino, sublinhou que este é um momento inesquecível para o país e para todo o continente africano.

“Que momento histórico! Parabéns a todos os cabo-verdianos pela sua participação, pela primeira vez, no Campeonato do Mundo da FIFA. A vossa bandeira será hasteada e o vosso hino será ouvido no maior campeonato do mundo graças a este feito histórico”, afirmou.

Destacou ainda o trabalho desenvolvido pela Federação Cabo-verdiana de Futebol e por todos os que contribuíram para este marco.

“O vosso trabalho no desenvolvimento do futebol nos últimos anos tem sido incrível. Este é um momento em que as vossas estreias se tornaram globais e impulsionaram uma nova geração de amantes do futebol em Cabo Verde. Parabéns”, acrescentou.

Infantino adiantou também que “pelo menos três das 104 partidas do Mundial de 2026 contarão com a presença da selecção nacional cabo-verdiana”.

Na ocasião, manifestou ainda entusiasmo pelo sorteio final do torneio, que terá lugar a 05 de Dezembro, em Washington.

Cabo Verde garantiu pela primeira vez na sua história o apuramento para uma fase final de um Campeonato do Mundo de Futebol.

A selecção cabo-verdiana qualificou-se na segunda-feira, 13, para fase final do Campeonato do Mundo de Futebol’2026, ao vencer a Eswatini, por 3-0, no jogo da 10.ª e última jornada de qualificação africana, disputado no Estádio Nacional.

O golo inaugural do avançado Daylon Livramento, a “nova coqueluche” do futebol cabo-verdiano, apontado aos 48 minutos, espevitou a fúria dos “Tubarões Azuis”, nome porque é conhecida a selecção de Cabo Verde, que, volvidos seis minutos, aumentou o “score” por intermédio de Willy Semedo (54’).

Já no cair do pano, aos 90+01 minutos, o veterano e regressado defesa Stopira fechou a qualificação, com um golo festejado de forma contagiante.