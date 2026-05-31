Tubarões Azuis já aquecem as baterias para a sua estreia no Mundial da FIFA

A selecção cabo-verdiana de futebol encontra-se a estagiar-se em Portugal desde a segunda-feira no quadro da sua histórica participação na prova maior do futebol Mundial FIFA’2026, tendo prevista para 30 do corrente o jogo de preparação com a Sérvia às 15:30 de Cabo Verde no Estádio do Restelo, em Lisboa.

O vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, que chefia a delegação cabo-verdiana, Paulo Santos, disse que o combinado crioulo chegou parcialmente a Portugal no Domingo, 24, já que apenas 10 dos 26 atletas convocados para o Mundial viajaram com a caravana, uma vez que parte dos atletas ainda se encontra em compromissos com os seus clubes.

Certo é que os restantes jogadores vão reunindo ao colectivo paulatinamente, como é o caso do central Pico, atleta que milita no futebol profissional da Irlanda, que se juntou na noite de segunda-feira ao grupo do trabalho.

Os Tubarões Azuis, nome pela qual é conhecida a selecção cabo-verdiana, fica em Portugal até 02 de Junho, data de partida para Estados Unidos da América, palco do Mundial, onde encerra o ciclo de preparação com mais um jogo amigável diante das Bermudas, em Connecticut, antes do arranque oficial da competição.

As cidades americanas de Atlanta, Miami e Houston são as que vão receber os jogos da selecção de Cabo Verde, integrada no Grupo H da competição na qual os Tubarões Azuis partilham o Grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.

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Calendário CV na fase de Grupos

Cabo Verde estreia-se em Atlanta, frente a Espanha, no dia 15 de Junho, às 15:00.

Segue-se uma viagem até Miami, onde no dia 21 de Junho, enfrenta o Uruguai, às 21:00.

A selecção cabo-verdiana encerra a fase de grupos no Texas, onde defronta a Arábia Saudita, em Houston, às 23:00.

O Mundial’2026 vai decorrer de 11 de Junho a 19 de Julho nos Estados Unidos da América, México e Canadá.

Apuram-se para a fase a eliminar os dois primeiros de cada um dos 12 grupos, bem como os oito melhores terceiros.

O Mundial 2026 vai decorrer de 11 de Junho a 19 de Julho nos Estados Unidos da América, Canadá e México.

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“A Copa do Mundo FIFA é uma oportunidade incrível para nosso povo e para o continente africano. Somos um país pequeno e servimos de exemplo: não importa o quanto pequeno seja o país, você pode alcançar algo importante como estar em uma Copa do Mundo”, Bubista, seleccionador de futebol de Cabo Verde, o treinador africano do ANO pela CAF.

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Os 26 convocados para Mundial da FIFA

Guarda-redes: Josimar Dias “Vozinha”, Márcio da Rosa e Carlos Santos.

Defesas: Steven Moreira, Wagner Pina, João Paulo Fernandes, Sidny Lopes Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes “Pico”, Kelvin Pires, Ianique Tavares “Stopira” e Edilson Borges “Diney”.

Médios: Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, Laros Duarte, Deroy Duarte e Kevin Pina.

Avançados: Ryan Mendes, Willy Semedo, Garry Rodrigues, Jovane Cabral, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson Benchimol e Hélio Varela.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1278 de 27 de Maio de 2026.