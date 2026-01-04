RETROSPECTIVA – Desporto 2025 - Qualificação dos “Tubarões Azuis” ao Mundial de 2026 foi o maior acontecimento desportivo do Ano

A Selecção Nacional de Cabo Verde sénior masculina conquistou a 13 de Outubro a qualificação inédita ao Mundial de futebol da FIFA’2026, ao vencer a Eswatini por 3-0 no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, em jogo da décima e última jornada do Grupo D de qualificação. Cabo Verde venceu o Grupo ao somar 23 pontos, fruto de sete vitórias, dois empates e uma única derrota, no universo de 10 jogos, tendo deixado pelo caminho a emblemática formação dos Camarões. Este foi, sem sombras de dúvida, o maior acontecimento desportivo de 2025 em Cabo Verde, coroado pela distinção do seleccionador nacional Pedro Brito “Bubista” com o troféu correspondente ao Melhor Treinador Africano de 2025, durante a Gala CAF Award’2025, realizada no reino de Marrocos e, obviamente, pelo apuramento histórico da selecção feminina de futebol ao CAN’2026.

Bubista - Treinador do Ano CAF Award’ 2025

Bubista, que levou Cabo Verde à qualificação inédita ao Mundial, que em 2026 vai ser disputado nos EUA, México e Canadá, foi distinguido com o Troféu de Treinador do Ano na Gala CAF Award. O técnico crioulo estava entre os três finalistas, tendo deixado pelo caminho o seleccionador de sub-20 de Marrocos, Mohamed Houhabi, e o seleccionador A marroquino, Wallid Regragui.

Já a selecção de futebol de Cabo Verde, que concorria ao título da Melhor Equipa do Ano de África, perdeu a distinção a favor da selecção sub-20 de Marrocos, campeã do Mundo da categoria.

A selecção de Cabo Verde de futebol de sub-17 conquistou a medalha de Ouro nos Jogos da Lusofonia realizada em Timor-Leste ao vencer a final ante a selecção de Angola.

Já a selecção de futebol feminina foi ao Mali qualificar-se pela primeira vez para a fase final do Campeonato Africano das Nações, que em 2026 vai ser disputado em Marrocos.

A nível nacional, o Grupo Desportivo Palmeira da ilha do Sal fez o pleno ao sagrar-se campeão de Cabo Verde da temporada 2024/25, vencedor da Taça de Cabo Verde e da Supertaça Cabo Verde.

Palmeira faz o pleno

Para o Campeonato Nacional, a formação orientada pelo técnico Tóca Leite venceu o Boavista Futebol Clube da Praia por 4-3 no desempate pela marca de grandes penalidades, após o nulo, 0-0, durante o tempo regulamentar na final disputada no Estádio Adérito Sena, na ilha de São Vicente. O futebolista Tatau, do Palmeira, foi considerado o melhor futebolista de Cabo Verde.

Para a consecução da Taça de Cabo Verde, Palmeira venceu o Sal- Rei, da Boa Vista, por 1-0 na final disputada no Estádio Municipal do Porto Novo. O golo apontado pelo avançado Ponta ditou a inédita conquista para Palmeira, depois de ter falhado esta proeza em duas finais.

Já a nível feminina, a equipa do Seven Stars revalidou o título de campeã de Cabo Verde, bi-campeã nacional, ao vencer a final ante o Black Panthers, vice-campeã do regional de Santiago Sul, em partida disputada no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal por 4-2 nas grandes penalidades, após o nulo durante o tempo regulamentar.

A nível de formação, a equipa da EPIF, da Praia, conquistou o tricampeonato nacional de futebol-sub 19 ao vencer a EFSOD, também da Praia, por 3-0 na final disputada no Estádio 25 de Julho, em Santa Cruz. Os golos da EPIF foram marcados por Filipe, Alexander e Fumacas.

No atletismo, o internacional cabo-verdiano da Emicela Team Cabo Verde, Milly Brito, sagrou-se vencedor do Circuito Best Trail Series 2024/25, em Portugal.

Cabo Verde, uma vez mais no Mundial de Andebol

No andebol, Cabo Verde voltou a disputar o Mundial, integrando o Grupo G, juntamente com as congéneres da Eslovénia, da Islândia e de Cuba, na competição disputada de 14 de Janeiro a 02 de Fevereiro na Noruega, Croácia e Dinamarca. No terceiro jogo, Cabo Verde “despachou” Cuba (38-28) e garantiu o apuramento ao “Main-round”

Já no capítulo nacional o ASA Stars, da Cidade da Praia, sagrou-se tetracampeão nacional de andebol sénior masculino, ao vencer a equipa da Graciosa, do Tarrafal de Santiago Norte, por 32-29, na final disputada no Pavilhão Vavá Duarte.

A praia de Laginha na cidade do Mindelo, em São Vicente, acolheu o circuito mundial Beach Pro Tour em voleibol, organizado pela Federação Internacional de Voleibol, competição que contou com a participação de 32 duplas, sendo 16 femininas e 16 masculinas, provenientes de vários países do mundo.

Windsurf volta a consagrar Ponta Preta

A praia de Ponta Preta, em Santa Maria, na ilha do, Sal recebeu no mês de Março o I Circuito Mundial de Kitesurf’2025. Pedro Matos (Brasil) foi o vencedor desta etapa, relegando o ítalo-cabo-verdiano Airton Cozzolino para o segundo lugar. A prova reuniu atletas de vários países e talentos locais, incluindo Mitú Monteiro, Kelton Lopes e outros, com competições de Kitesurf, Wing Foil e Surf Foil.

No basquetebol, a selecção cabo-verdiana passou a primeira fase da janela de qualificação para o Mundial de 2027, realizada em Novembro em Radès, na Tunísia, com duas vitórias diante dos Camarões (82-77) e Líbia (85-74) e derrota no embate com o Sudão do Sul (79-109).

O ano foi, contudo, conturbado a nível federativo, face à destituição da direcção e de todos os seus órgãos sociais, chegando a selecção a ter dois seleccionadores principais (A), anunciados, Emanuel Trovoada pela Comissão de Gestão e Zé Viola pela direcção da FCBB cessante. O caso está nas barras do Tribunal.

Ainda na modalidade de basket, Cabo Verde recebeu, na Cidade da Praia, de 11 a 16 de Novembro a fase de qualificação da Basketball Africa League (BAL) - FIBA Road to BAL Elite 16, competição profissional co-organizada pela FIBA e pela NBA.

36ª edição do Campeonato Africano Júnior de Xadrez

No xadrez, Cabo Verde recebeu em Setembro, na Cidade Velha, berço da Nação cabo-verdiana e Património Mundial da Humanidade, a 36ª edição do Campeonato Africano Júnior de Xadrez, numa organização da Federação Africana e da Federação Internacional da modalidade, disputada no sistema “open”, envolvendo 36 atletas de 11 países.

A terminar o ano, São Vicente recebeu a oitava edição da Cabo Verde Ocean Week (CVOW), que contou com cerca de 300 participantes nacionais e internacionais.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1257 de 31 de Dezembro de 2025.