Cabo Verde sobe ao 70.º lugar no ranking da FIFA após vitórias frente a Maurícias e Camarões

Cabo Verde ascendeu três posições no ranking da FIFA, actualizado hoje, após somar duas vitórias nas jornadas 7 e 8 de qualificação para o Mundial, frente às Maurícias e aos Camarões. Os Tubarões Azuis ocupam agora o 70.º lugar a nível mundial, com 1363,21 pontos, e mantém-se como a 13.ª melhor selecção africana.

Segundo a Federação cabo-verdiana de Futebol (FCF), no contexto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (PALOP), Cabo Verde lidera a tabela, seguido de Angola (89.º lugar, 1268,72 pontos), Guiné Equatorial (95.º, 1248,68), Moçambique (97.º, 1234,04), Guiné-Bissau (130.º, 1126,81) e São Tomé e Príncipe (195.º, 854,76).

Na região da União das Federações Oeste-Africanas (UFOA A), Cabo Verde ocupa a 3.ª posição, atrás do Senegal (18.º mundial, 1645,23 pontos) e do Mali (56.º, 1445,83). Seguem-se Guiné-Conacri (81.º, 1299,49), Mauritânia (110.º, 1183,28), Gâmbia (115.º, 1165,93), Serra Leoa (122.º, 1150,10), Guiné-Bissau (130.º, 1126,81) e Libéria (144.º, 1065,62).

A nível mundial, Espanha aparece como a nova líder, enquanto a Argentina, campeã mundial e anterior comandante, caiu para o terceiro lugar. Portugal aparece em quinto lugar.

O ranking da FIFA é a classificação oficial das seleções nacionais de futebol, publicada regularmente pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). A posição de cada selecção é determinada por um sistema de pontos que considera os resultados obtidos nos jogos oficiais e particulares.

Desde 2018, utiliza-se o método conhecido como SUM, inspirado no sistema de classificação do xadrez (Elo Rating).

A cada jogo, as equipas ganham ou perdem pontos conforme o resultado, a importância da partida (amistoso, eliminatória, fase final de competição), a força do adversário e a confederação a que pertencem. Assim, vitórias frente a seleções mais bem classificadas ou em competições oficiais têm um peso maior na pontuação final.