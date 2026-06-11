Seleccionador espanhol avisa para estreia difícil frente a Cabo Verde no Mundial

O seleccionador de Espanha, Luis de la Fuente, deixou elogios e um aviso claro sobre a estreia da sua equipa no Campeonato do Mundo, frente a Cabo Verde, num jogo que considera particularmente exigente.

Em declarações ao jornal Marca, o técnico espanhol sublinhou que a partida de 15 de junho terá um grau de dificuldade elevado, sobretudo por se tratar do primeiro encontro da competição e diante de um adversário que, na sua visão, poderá surpreender.

«Vai ser um jogo muito difícil», afirmou, destacando ainda o caráter histórico do torneio, que pela primeira vez reúne 48 seleções. Essa mudança, disse, permite observar em competição equipas que, em formatos anteriores, dificilmente teriam acesso à fase final.

Sobre Cabo Verde, De la Fuente deixou elogios diretos à qualidade do plantel. «Cabo Verde é uma seleção que vai surpreender muita gente. Tem jogadores que atuam na Europa e em ligas de grande exigência. São jogadores com um nível técnico, tático e físico muito elevado. Vai ser muito difícil para nós», afirmou.

O selecionador espanhol reforçou ainda a importância do jogo inaugural no contexto da competição. «Costumo dizer que o primeiro jogo é o mais importante», referiu, sublinhando que a preparação da sua equipa assenta na regularidade e na consistência competitiva.

De la Fuente aproveitou também para explicar a abordagem espanhola aos grandes torneios, defendendo uma linha de continuidade. «Os nossos jogadores são profissionais habituados a competir ao mais alto nível. Encaramos todas as competições com a mesma seriedade e exigência», disse, acrescentando que essa “normalidade” tem sido uma das chaves do sucesso recente da seleção espanhola.

O duelo entre Cabo Verde e a Espanha, na estreia do Campeonato do Mundo, coloca frente a frente a seleção nacional, que marca presença pela primeira vez numa fase final desta competição, e a Espanha, uma das principais favoritas à conquista do título.

Cabo Verde está inserido no Grupo H do Campeonato do Mundo de 2026.

Depois da estreia frente à Espanha, a 15 de junho de 2026 (15h00 de Cabo Verde). Segue-se o confronto com o Uruguai, a 21 de Junho (21h00), antes de fechar a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho (23h00).