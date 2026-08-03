"Pressão é quando não tens nada para comer", as primeiras declarações de Vozinha após a apresentação no Colo Colo

Vozinha foi oficialmente apresentado esta quarta-feira como reforço do Colo-Colo e deixou uma mensagem marcante sobre a forma como encara os desafios da carreira, garantindo que a pressão no futebol é relativa quando comparada com os verdadeiros problemas da vida.

De acordo com o jornal Record, durante a conferência de imprensa de apresentação no Estádio Monumental, no Chile, o guarda-redes de 40 anos afirmou que a palavra "pressão" deve ser reservada para situações muito mais difíceis do que aquelas que se vivem dentro das quatro linhas.

"Pressão é quando estás doente, ou quando alguém da tua família está doente. Pressão é quando não tens nada para comer", afirmou Vozinha, citado pelo Record.

Segundo o Record, o guarda-redes explicou ainda que a decisão de assinar pelo histórico emblema chileno foi imediata, sublinhando que sempre acreditou que tinha capacidade para representar um grande clube, apesar de ter construído a maior parte da carreira em equipas de menor dimensão.

"A decisão foi clara. Apesar de ter jogado sempre em campeonatos e em clubes pequenos, sempre disse a mim mesmo que era jogador de equipas grandes. Sempre procurei jogar numa liga competitiva e num clube grande. Quando apareceu o Colo-Colo, que é a melhor equipa do Chile, não havia dúvidas. Só penso em trabalhar e em ajudar o clube a alcançar os objectivos", declarou.

Ainda de acordo com o Record, Vozinha recordou a histórica participação de Cabo Verde no Mundial de 2026, competição em que se destacou como uma das principais figuras da selecção nacional e ganhou projecção internacional.

Segundo o internacional cabo-verdiano, a campanha dos Tubarões Azuis foi muito mais do que uma prestação desportiva, representando o culminar de anos de trabalho e o orgulho de representar um país resiliente.

"O Mundial é a maior competição de futebol. Para mim e para Cabo Verde foi algo de muito grande, estivemos muitos anos a lutar para estar nesse grande palco. Tínhamos de competir com os melhores e sabíamos que tínhamos muita qualidade na equipa. Para nós, era muito mais do que futebol, estávamos a representar um país muito resiliente e um povo que nunca pára de lutar. Penso que fizemos tudo para representar o nosso país da melhor forma", afirmou, citado pelo Record.

O guarda-redes acrescentou ainda que disputar um Campeonato do Mundo era um sonho de infância e que sempre acreditou que essa experiência poderia abrir novas oportunidades na sua carreira.

"Sempre foi algo com que sonhei desde pequeno e sabia que o Campeonato do Mundo podia trazer muitas coisas positivas para mim. Preparei-me toda a vida para aquele momento. Estou muito agradecido por ter jogado um Mundial e por tudo o que aconteceu durante o torneio", concluiu, citado pelo jornal desportivo português.

A contratação de Vozinha representa um dos momentos mais altos da carreira do internacional cabo-verdiano, que chega ao Colo-Colo após a histórica campanha de Cabo Verde no Mundial de 2026, onde as suas exibições despertaram o interesse de vários clubes internacionais.